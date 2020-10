Covid | Venezuela | Maduro annuncia vaccinazione da dicembre

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - CARACAS, 21 OTT - Il presidente della repubblicano Nicolásha reso noto che frae gennaio 2021 sono attesi i vaccini completi per il-19 di Russia e Cina al fine ...

(ANSA) - CARACAS, 21 OTT - Il presidente della repubblica venezuelano Nicolás Maduro ha reso noto che fra dicembre e gennaio 2021 sono attesi i vaccini completi per il Covid-19 di Russia e Cina al ...È la lista con cui Poste italiane periodicamente comunica le destinazioni bloccate per via del coronavirus. Nonostante la situazione ... Trinidad e Tobago, Venezuela. Inalterate l’Asia, con Giordania, ...