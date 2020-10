Covid Veneto, 1.422 contagi da ieri: +932 in 24 ore. Quattordici morti. L'impennata a Venezia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Boom di casi Covid in Veneto: i contagi sono aumentati di 1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 di ieri a 38.265 di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Boom di casiin: isono aumentati di 1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 dia 38.265 di...

TgLa7 : #Covid: boom casi in #Veneto, +1.422 in un giorno. Anche 14 vittime in più - Linkiesta : L’esecutivo e il Cts non hanno recepito i suggerimenti fatti dall’unico esperto che a marzo era riuscito, in Veneto… - Agenzia_Ansa : Il #Veneto registra un boom di casi #Covid, +1.422 in un giorno #Coronavirus #ANSA - miconsentatwitt : RT @AurelianoStingi: ''Vedo che qualcuno si ostina a fare tabelle sulla mortalità di patologie varie, ma il Covid ha una caratteristica per… - dici_10 : RT @Agenzia_Ansa: Il #Veneto registra un boom di casi #Covid, +1.422 in un giorno #Coronavirus #ANSA -