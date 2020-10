Covid, vaccino a dicembre anzi no. Novelli: meglio non avere un vaccino che averne uno cattivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) vaccino contro il Covid pronto a dicembre o solo nel 2022? “Un prototipo sarà convalidato entro la fine di quest’anno” e per la produzione si guarda “a grandi bacini produttivi, non solo localizzati in Europa”. Come l’India a cui “sono già state avanzate una serie di proposte industriali”. A parlare è Ranieri Guerra, vice direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il centro Irbm di Pomezia: a dicembre sperimentazione conclusa Il presidente del centro di ricerca Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo, che collabora con l’Università di Oxford per la realizzazione di un vaccino anti Covid 19 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020)contro ilpronto ao solo nel 2022? “Un prototipo sarà convalidato entro la fine di quest’anno” e per la produzione si guarda “a grandi bacini produttivi, non solo localizzati in Europa”. Come l’India a cui “sono già state avanzate una serie di proposte industriali”. A parlare è Ranieri Guerra, vice direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il centro Irbm di Pomezia: asperimentazione conclusa Il presidente del centro di ricerca Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo, che collabora con l’Università di Oxford per la realizzazione di unanti19 ...

