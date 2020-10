MediasetTgcom24 : Covid, Trump: la gente è stanca di sentire Fauci e tutti quegli idioti #CASABIANCA - Agenzia_Ansa : #Usa, Melania #Trump cancella quella che doveva essere la sua prima apparizione, dopo oltre un anno, in un comizio… - MediasetTgcom24 : Covid, Trump loda risposta Usa: guardate i numeri dell'Europa #usa2020 - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Covid, Trump loda risposta Usa: guardate i numeri dell'Europa #usa2020 - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Trump loda risposta Usa: guardate i numeri dell'Europa #usa2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Trump

New York, 21 ott 05:50 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha interrotto anticipatamente una ... ragione dalla stampa Usa nel contesto della pandemia di coronavirus, ed ...Questo nuovo Coronavirus è davvero un virus naturale o potrebbe essere ... In attesa del vaccino, alcune terapie (come quella somministrata al presidente Trump) sono in fase di sperimentazione con ...