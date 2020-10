Covid, Speranza su La7: “La situazione è molto seria. Lockdown? Lavoriamo per evitarlo, ma esito non è scontato. Cercate di stare a casa” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La situazione è molto seria. Bisogna dire fino in fondo come stanno le cose. La curva cresce ormai da molte settimane. Abbiamo bisogno di uno sforzo in più da parte di ciascuno. Nelle prossime ore c’è bisogno di innalzare il livello di attenzione. Questo significa ridurre le occasioni di contagio, evitare uscite e spostamenti non necessari, stare il più possibile a casa“. E’ l’allarme lanciato a “Dimartedì” (La7) dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ribadisce più volte la sua intesa coi presidenti di Regione e coi sindaci: “Lavoriamo insieme ora dopo ora. Nelle prossime ore ci saranno ordinanze a doppia firma, per cui sono disponibilissimo ad assumermi le mie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “La. Bisogna dire fino in fondo come stanno le cose. La curva cresce ormai da molte settimane. Abbiamo bisogno di uno sforzo in più da parte di ciascuno. Nelle prossime ore c’è bisogno di innalzare il livello di attenzione. Questo significa ridurre le occasioni di contagio, evitare uscite e spostamenti non necessari,il più possibile a casa“. E’ l’allarme lanciato a “Dimartedì” (La7) dal ministro della Salute Roberto, che ribadisce più volte la sua intesa coi presidenti di Regione e coi sindaci: “insieme ora dopo ora. Nelle prossime ore ci saranno ordinanze a doppia firma, per cui sono disponibilissimo ad assumermi le mie ...

