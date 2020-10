Covid Ronaldo, oggi il nuovo tampone: a rischio Juventus-Barcellona (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Covid Ronaldo – Cristiano Ronaldo aveva iniziato alla grande la stagione, subito gol in Nazionale (100 e 101), gol contro la Sampdoria e doppietta contro la Roma. Tre gol in due partite con la nuova Juventus di Pirlo sembravano il preludio a qualcosa di grande. Purtroppo per lui, il Covid ha ancora una volta bloccato tutto. Durante il ritiro in Nazionale col Portogallo, Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid. Di fatto dunque ha già saltato Crotone Juventus e Dinamo Kiev Juventus. Adesso mette nel mirino il Barcellona, ma i tempi stringono e potrebbe saltare il big match contro Messi. Covid Ronaldo, oggi il tampone: le ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020)– Cristianoaveva iniziato alla grande la stagione, subito gol in Nazionale (100 e 101), gol contro la Sampdoria e doppietta contro la Roma. Tre gol in due partite con la nuovadi Pirlo sembravano il preludio a qualcosa di grande. Purtroppo per lui, ilha ancora una volta bloccato tutto. Durante il ritiro in Nazionale col Portogallo, Cristianoè risultato positivo al. Di fatto dunque ha già saltato Crotonee Dinamo Kiev. Adesso mette nel mirino il, ma i tempi stringono e potrebbe saltare il big match contro Messi.il: le ...

I due giocatori, che erano risultati positivi al Covid, si sono sottoposti al tampone che ha dato ... o se invece rientrerà a Milano con un elicottero ambulanza come ha fatto Ronaldo. Lo scrive il ...

Juventus, Ronaldo punta il Barcellona: oggi il tampone decisivo

Ronaldo potrebbe giocare col Verona sabato, ma non con il Barcellona mercoledì. Le risposte arriveranno probabilmente nelle prossime ore, dopo che CR7 scoprirà se dovrà ancora convivere con il ...

