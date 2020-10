Covid, record di tamponi in un giorno: oltre 177mila, incidenza all'8,5% (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E' record per i tamponi fatti nelle ultime 24 ore: sono stati oltre 17 mila con una incidenza rispetto ai nuovi casi pari all'8,5%. Lo si evince dai dati del ministero della Salute. Martedì ne erano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E'per ifatti nelle ultime 24 ore: sono stati17 mila con unarispetto ai nuovi casi pari all'8,5%. Lo si evince dai dati del ministero della Salute. Martedì ne erano ...

SkyTG24 : #Covid_19 In #Campania è record di contagi: è la prima regione per tasso di positività - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il rapporto tra casi positivi e tamponi tocca il record del 9,4% #ANSA #ANSAScienza - lucarango88 : Record #Covid_19 per la #Calabria: +136 in 24h su 2.449 tamponi ed un'incid. del 5,55%; stabili le T.I. e crescono… - VivereCrotone : Covid, nuovo record di contagi giornalieri: +136, 7 in provincia di Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid: record di casi in Lombardia, oltre 4.000 positivi - Ultima Ora Agenzia ANSA Dal riso del Pakistan al tè della Cina: ecco i 10 alimenti contaminati da non comprare

17:57Coronavirus, nuovi casi da record in Italia (+15 mila): in Sicilia 562 contagi ... 17:03Neonata positiva al Coronavirus abbandonata all'Ospedale dei Bambini 17:02È in arrivo un nuovo più ...

Rinascente, ore decisive: "Senza licenza la struttura resterà un luogo vuoto e destinato al degrado"

17:57Coronavirus, nuovi casi da record in Italia (+15 mila): in Sicilia 562 contagi ... 17:03Neonata positiva al Coronavirus abbandonata all'Ospedale dei Bambini 17:02È in arrivo un nuovo più ...

17:57Coronavirus, nuovi casi da record in Italia (+15 mila): in Sicilia 562 contagi ... 17:03Neonata positiva al Coronavirus abbandonata all'Ospedale dei Bambini 17:02È in arrivo un nuovo più ...17:57Coronavirus, nuovi casi da record in Italia (+15 mila): in Sicilia 562 contagi ... 17:03Neonata positiva al Coronavirus abbandonata all'Ospedale dei Bambini 17:02È in arrivo un nuovo più ...