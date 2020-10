Covid, parla la Prof.ssa Marchetti (Docente Malattie infettive Osp. S. Paolo di Milano): “Situazione in Lombardia non bella, ogni giorno apriamo nuovi reparti. Ho paura ma abbraccio ancora mio figlio” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Prof.ssa Giulia Marchetti, Professore Associato di Malattie infettive Università di Milano afferente all’Ospedale San Paolo di Milano, è intervenuta questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’aumento dei casi da Covid-19. “La situazione a Milano e in Lombardia non è bella – ha detto la Prof.ssa Marchetti – io lavoro all’Ospedale San Paolo ma sono in contatto anche con i colleghi del Sacco, del San Raffaele e di tutti gli altri ospedali di Milano e della Lombardia. La ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La.ssa Giuliaessore Associato diUniversità diafferente all’Ospedale Sandi, è intervenuta questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’aumento dei casi da-19. “La situazione ae innon è– ha detto la.ssa– io lavoro all’Ospedale Sanma sono in contatto anche con i colleghi del Sacco, del San Raffaele e di tutti gli altri ospedali die della. La ...

