Covid, morto volontario test vaccino AstraZeneca in Brasile (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un volontario per i test del vaccino anti Covid dell'AstraZeneca è morto in Brasile per il coronavirus. Lo scrive il quotidiano O Globo, riferendo che le autorità sanitarie brasiliane dell'Anvisa hanno ricevuto la notifica del decesso. Il volontario era un medico di 28 anni che era impegnato in prima linea a Rio de ... Leggi su ilroma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unper idelantidell'inper il coronavirus. Lo scrive il quotidiano O Globo, riferendo che le autorità sanitarie brasiliane dell'Anvisa hanno ricevuto la notifica del decesso. Ilera un medico di 28 anni che era impegnato in prima linea a Rio de ...

TgLa7 : #Covid_19 In #Brasile morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del #vaccino sviluppato da AstraZ… - RobertoBurioni : Un partecipante al trial di un vaccino contro COVID-19 è morto. Prima di disperarvi aspettate di sapere se è nel gr… - Adnkronos : #Covid, morto volontario test vaccino #AstraZeneca in #Brasile - TheDonald_01 : RT @TgLa7: #Covid_19 In #Brasile morto un volontario coinvolto nella sperimentazione clinica del #vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'… - duxfightdemon : RT @LicinioMacro: È morto un volontario della sperimentazione per il vaccino anti Covid-19 della clinica in Brasile di AstraZeneca/Oxford h… -