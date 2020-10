Covid, in Campania nuova impennata di contagi: 1.760 su 13 mila tamponi. Undici morti e 106 guariti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo un rallentamento nella giornata di ieri, oggi tornano a crescere i positivi in Campania e si registra un nuovo record di casi: sono 1.760, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Di questi, 99 sono sintomatici e 1.661 asintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 13.878. Lo comunica l’unità di crisi regionale. I decessi del giorno (avvenuti tra il 17 e il 20 ottobre ma registrati ieri) sono 11, mentre sono 106 le persone guarite. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza supera quota 30mila (sono 30.484) su oltre 800mila tamponi (802.965). I morti sono 545 e i guariti 8.838. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo un rallentamento nella giornata di ieri, oggi tornano a crescere i positivi ine si registra un nuovo record di casi: sono 1.760, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Di questi, 99 sono sintomatici e 1.661 asintomatici. Iprocessati nelle ultime 24 ore sono 13.878. Lo comunica l’unità di crisi regionale. I decessi del giorno (avvenuti tra il 17 e il 20 ottobre ma registrati ieri) sono 11, mentre sono 106 le persone guarite. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza supera quota 30(sono 30.484) su oltre 800(802.965). Isono 545 e i8.838. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

