Covid Hakimi, nuovo caso nell’Inter: l’ex Dortmund positivo al coronavirus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Covid Hakimi – Nuova positività al Covid in casa Inter. Dopo diversi casi, Antonio Conte perde uno dei suoi titolarissimi, Hakimi. Il club nerazzurro ha reso noto attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che anche Achraf Hakimi è risultato positivo al coronavirus. Non potrà giocare stasera contro il Borussia Monchengladbach in Champions League, ma nemmeno contro lo Shakhtar Donetsk ed il Real Madrid in campo europeo. Antonio Conte dovrà fare a meno dell’esterno marocchino anche i match del campionato di Serie A contro il Genoa e il Parma. Covid Hakimi, il comunicato ufficiale Di seguito ecco il comunicato ufficiale emanato dall’Inter per confermare la postività ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020)– Nuova positività alin casa Inter. Dopo diversi casi, Antonio Conte perde uno dei suoi titolarissimi,. Il club nerazzurro ha reso noto attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, che anche Achrafè risultatoal. Non potrà giocare stasera contro il Borussia Monchengladbach in Champions League, ma nemmeno contro lo Shakhtar Donetsk ed il Real Madrid in campo europeo. Antonio Conte dovrà fare a meno dell’esterno marocchino anche i match del campionato di Serie A contro il Genoa e il Parma., il comunicato ufficiale Di seguito ecco il comunicato ufficiale emanato dall’Inter per confermare la postività ...

