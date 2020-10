Covid, gli eroi premiati da Mattarella: 'Siamo stati segnati a vita, ora non sprechiamo tutto' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 20 febbraio scorso, epoca in cui il sembrava soltanto un virus cinese, era di turno all'ospedale di Codogno quando è arrivato un giovane paziente con una polmonite gravissima. Peggiorava, non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il 20 febbraio scorso, epoca in cui il sembrava soltanto un virus cinese, era di turno all'ospedale di Codogno quando è arrivato un giovane paziente con una polmonite gravissima. Peggiorava, non ...

borghi_claudio : Forse non è chiaro che se si vuole che la gente stia a casa c'è un unico modo per farlo: pagarla. Gli statali e i p… - NicolaPorro : Le forze dell'ordine fanno irruzione ai matrimoni. Chi l'ha chiamate? @MaxDelPapa ha trovato gli spioni del Covid.… - virginiaraggi : Voglio fare gli auguri di pronta guarigione agli atleti della nazionale italiana di nuoto risultati positivi al Cov… - albertocaldana : RT @fattoquotidiano: New York, gli effetti del virus peggio dell’11 settembre: Manhattan buia, homeless in strada. E il Covid accelera l’ad… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: New York, gli effetti del virus peggio dell’11 settembre: Manhattan buia, homeless in strada. E il Covid accelera l’ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Covid, gli eroi premiati da Mattarella: «Siamo stati segnati a vita, ora non sprechiamo tutto» Il Messaggero Il tessile in crisi prova a resistere "Noi lottiamo"

di Sara Bessi Le previsioni non sono rosee perché i mercati stranieri, principali clienti del distretto, sono bloccati dal Covid e si parla di un calo del 20-30% per la collezione invernale e oscillan ...

Vaccini antinfluenzali, le dosi a singhiozzo: ai medici di base arrivano la prossima settimana

Falsa partenza della campagna antinfluenzale. «Perché i medici di base riceveranno le prime 30 dosi solo dopo il 25 ottobre e non il 19 come sbandierato dalla Regione», denuncia ...

di Sara Bessi Le previsioni non sono rosee perché i mercati stranieri, principali clienti del distretto, sono bloccati dal Covid e si parla di un calo del 20-30% per la collezione invernale e oscillan ...Falsa partenza della campagna antinfluenzale. «Perché i medici di base riceveranno le prime 30 dosi solo dopo il 25 ottobre e non il 19 come sbandierato dalla Regione», denuncia ...