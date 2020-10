Covid, De Luca chiude Arzano dopo il boom dei contagi: Zona rossa fino al 30 ottobre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Istituita fino al 30 ottobre la “Zona rossa” di Arzano. Lo prevede l’ordinanza numero 82 firmata ieri sera dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che istituisce una “Zona rossa” nel comune di Arzano, in provincia di Napoli, “con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica”. Nel comune di Arzano, ha evidenziato la Asl Napoli 2 Nord, si è avuto un incremento del 209,4% dei contagi tra il 29 settembre e il 20 ottobre. L’ordinanza della commissione straordinaria che ha disposto un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Istituitaal 30la “” di. Lo prevede l’ordinanza numero 82 firmata ieri sera dal presidente della Regione Campania Vincenzo Deche istituisce una “” nel comune di, in provincia di Napoli, “con decorrenza immediata eal 30salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica”. Nel comune di, ha evidenziato la Asl Napoli 2 Nord, si è avuto un incremento del 209,4% deitra il 29 settembre e il 20. L’ordinanza della commissione straordinaria che ha disposto un ...

