Covid: dal Governo un nuovo probabile DPCM con ulteriori nuovi stop (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Governo torna a ragionare sul possibile coprifuoco notturno e su ulteriori nuovi stop a delle attività. nuovo DPCM? Le disposizioni dell’ultimo DPCM sono state stringenti e già durante la conferenza stampa il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, aveva preannunciato che la situazione sarebbe stata in continuo aggiornamento. Per valutare infatti quali siano … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Iltorna a ragionare sul possibile coprifuoco notturno e sua delle attività.? Le disposizioni dell’ultimosono state stringenti e già durante la conferenza stampa il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, aveva preannunciato che la situazione sarebbe stata in continuo aggiornamento. Per valutare infatti quali siano … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : 'Andrà tutto bene' nella foto di Auschwitz. Meluzzi usa il Covid e riscrive la Shoah. Dal Pd l'accusa: 'Orrore, gio… - GiovanniToti : Stiamo per firmare un’ordinanza in cui chiediamo alle scuole liguri di passare alla didattica a distanza per tutte… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Léo #Duarte è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, dopo aver completato lo screeni… - PensieroModerat : RT @GiovanniToti: Stiamo per firmare un’ordinanza in cui chiediamo alle scuole liguri di passare alla didattica a distanza per tutte le cla… - yellowbeppe : RT @CesareSacchetti: Il virologo Palù:'asintomatico il 95% dei positivi. È irrazionale e non scientifico inseguirli.' In altre parole, non… -