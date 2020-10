Covid, coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5: al via da venerdì (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Lazio si allinea a Lombardia e Campania: coprifuoco a partire da venerdì, dalle ore 24 alle ore 5 La curva epidemiologica, come dimostra il bollettino del Ministero della Salute, sta raggiungendo cifre impressionanti: oggi 15.999 casi e 127 morti, a fronte di un numero di tamponi pari a 177.848. Solo in Lombardia, nelle ultime … L'articolo Covid, coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5: al via da venerdì proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilsi allinea a Lombardia e Campania:a partire da venerdì,ore 24ore 5 La curva epidemiologica, come dimostra il bollettino del Ministero della Salute, sta raggiungendo cifre impressionanti: oggi 15.999 casi e 127 morti, a fronte di un numero di tamponi pari a 177.848. Solo in Lombardia, nelle ultime … L'articolonel245: al via da venerdì proviene da YesLife.it.

