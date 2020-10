Covid | Casini a Conte | “Presidente | insedi tavolo permanente tra maggioranza e opposizione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pier Ferdinando, dopo aver ringraziato il presidente del Consiglio per essere andato in Senato a riferire sull’ultimo dpcm e aver elencato le criticità dell’attuale momento che vive il Paese, ha affermato: “Vogliamo dare la croce addosso ad Arcuri e ai tecnici, così almeno ci salviamo le coscienze? Io credo sia un modo di fare sbagliato. La situazione è oggettivamente difficile e bisogna saper dare una mano”. Per il senatore “le opposizioni hanno delle responsabilità e non sfugge che molti, anche in questo dibattito, hanno fatto propaganda sperando che da questa vicenda si possa lucrare qualche voto. Questo è un atteggiamento irresponsabile ma – continua– io vedo anche personalità come il presidente Berlusconi che stanno portando dei contributi di ...