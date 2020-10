Covid, Balzanelli (118): “Pazienti costretti a stare sulle ambulanze per ore fuori dagli ospedali” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il carico di lavoro per il 118 è impressionante, le chiamate sono continue, ma le ambulanze sono costrette a mettersi in fila per ore davanti agli ospedali in attesa che i pazienti vengano presi in carico, perché non si sa dove collocarli. Le persone restano a lungo sui mezzi di soccorso senza poter neppure andare in bagno”. A dirlo è il presidente nazionale della Sis 118, Mario Balzanelli. “C’è stato tutto il tempo per organizzarsi, per affrontare questa seconda ondata del virus e non è stato fatto – aggiunge – è un clamoroso errore di programmazione sanitaria“. Nelle ultime settimane, “le centrali del 118 stanno registrando un aumento dal 15 al 30% di telefonate con richiesta di soccorso dai cittadini per problemi respiratori e febbri che non passano anche se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il carico di lavoro per il 118 è impressionante, le chiamate sono continue, ma lesono costrette a mettersi in fila per ore davanti agli ospedali in attesa che i pazienti vengano presi in carico, perché non si sa dove collocarli. Le persone restano a lungo sui mezzi di soccorso senza poter neppure andare in bagno”. A dirlo è il presidente nazionale della Sis 118, Mario. “C’è stato tutto il tempo per organizzarsi, per affrontare questa seconda ondata del virus e non è stato fatto – aggiunge – è un clamoroso errore di programmazione sanitaria“. Nelle ultime settimane, “le centrali del 118 stanno registrando un aumento dal 15 al 30% di telefonate con richiesta di soccorso dai cittadini per problemi respiratori e febbri che non passano anche se ...

