Covid, allarme ospedali Napoli: al Cardarelli positivi isolati da separé (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cresce l’emergenza Covid a Napoli e in Campania. A fronte dei 1100 posti disponibili nei nosocomi, 946 risultano già occupati. All’ospedale Cardarelli i malati Covid sono isolati da separé. Secondo il bollettino regionale sono solamente 154 i posti di degenza ancora liberi. Di questi un centinaio recuperati proprio nelle ultime ore, nell’ambito della cosiddetta “Fase D”. La situazione al pronto soccorso del Cardarelli è tra le peggiori. Con la vecchia “Osservazione breve” oramai trasformata in un reparto Covid aggiunto. Una situazione del tutto paradossale. Succede così che i pazienti positivi al coronavirus siano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cresce l’emergenzae in Campania. A fronte dei 1100 posti disponibili nei nosocomi, 946 risultano già occupati. All’ospedalei malatisonoda separé. Secondo il bollettino regionale sono solamente 154 i posti di degenza ancora liberi. Di questi un centinaio recuperati proprio nelle ultime ore, nell’ambito della cosiddetta “Fase D”. La situazione al pronto soccorso delè tra le peggiori. Con la vecchia “Osservazione breve” oramai trasformata in un repartoaggiunto. Una situazione del tutto paradossale. Succede così che i paziential coronavirus siano ...

Corriere : L’allarme dell’Ats Milano: non riusciamo a tracciare i contagi. E non sappiamo cosa succederà - fanpage : “#Napoli è malata. O agiamo subito o sfileranno le bare dei morti di #Covid_19 ”. L'allarme dei medici - vaticannews_it : #19ottobre @AIPDnazionale lancia l'allarme sulle conseguenze della #pandemia sulle persone #disabili - sononetta : RT @dottora_i: #Sardegna 11% di tamponi positivi su 100 fatti 22% tasso di saturazione delle TI ( l’allarme scatta a… - lupettotre : RT @Daniele_Manca: Covid, Pregliasco: «Il coprifuoco non è sufficiente per Milano. Situazione è esplosiva», Il virologo e membro del Cts re… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme ospedali: pochi posti letto, mancano anestesisti e pneumologi La Repubblica L’allarme virus nella Rsa di Asciano Scontro tra il sindacato e l’Asl

Fuoco incrociato della Cgil, con il sindacato pensionati Spi e la Funzione Pubblica di Siena, sulla gestione dell’emergenza Covid nelle Rsa. Il riferimento va in particolare alla struttura sanitaria ...

Undici casi di coronavirus a Codrongianos, il sindaco propone i test sierologici

Sale a 11 il numero dei cittadini di Codrongianos positivi al coronavirus. Altre due persone, infatti, sono state contagiate. "Sono a casa e stanno bene - ha dichiarato il sindaco, Andrea Modetti -.

Fuoco incrociato della Cgil, con il sindacato pensionati Spi e la Funzione Pubblica di Siena, sulla gestione dell’emergenza Covid nelle Rsa. Il riferimento va in particolare alla struttura sanitaria ...Sale a 11 il numero dei cittadini di Codrongianos positivi al coronavirus. Altre due persone, infatti, sono state contagiate. "Sono a casa e stanno bene - ha dichiarato il sindaco, Andrea Modetti -.