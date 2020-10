Covid, allarme all’Ospedale Sacco di Milano: dimessi tutti i pazienti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un medico e una ventina di infermieri dell’Ospedale Sacco di Milano sono risultati positivi al tampone del coronavirus. Svuotato il reparto di Cardiologia: dimessi tutti i pazienti, in corso le operazioni di sanificazione. Il reparto di cardiologia dell’Ospedale Sacco di Milano è stato svuotato dei pazienti a causa di un focolaio di Covid-19. Diversi operatori … L'articolo Covid, allarme all’Ospedale Sacco di Milano: dimessi tutti i pazienti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un medico e una ventina di infermieri dell’Ospedaledisono risultati positivi al tampone del coronavirus. Svuotato il reparto di Cardiologia:, in corso le operazioni di sanificazione. Il reparto di cardiologia dell’Ospedalediè stato svuotato deia causa di un focolaio di-19. Diversi operatori … L'articoloall’Ospedalediproviene da www.meteoweek.com.

Uno studio sulle gocce di saliva spiega che le regole anti-Covid seguite fino ad ora potrebbero non essere efficaci al 100%, ecco perché Indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un ...

Covid, dall’impennata di contagi i tre scenari della Regione: un mese per salvare il sistema sanitario

Un Rt stabilmente sopra l’uno nel giro di un paio di settimane ha travolto la “tranquilla” convivenza dell’Umbria col virus Sars-CoV-2 facendo suonare l’allarme rosso nel ... a 30 giorni 485 ...

