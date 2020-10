Covid, 5 miliardi per la Sanità. Ma le Regioni non li hanno usati tutti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per affrontare l’emergenza da Covid-19 e sostenere il nostro Servizio Sanitario Nazionale il Governo ha stanziato oltre 5 miliardi di euro. Risorse destinate al potenziamento delle strutture ospedaliere, dell’assistenza territoriale e all’incremento del personale sanitario. A queste risorse vanno aggiunte quelle stanziate nella prossima legge di bilancio: 4 miliardi per rafforzare il nostro servizio sanitario nazionale. Stiamo parlando di fondi messi a disposizione delle Regioni necessari non solo per fronteggiare l’emergenza, ma anche per potenziare, lì dove necessario, l’assetto assistenziale ordinario. Allo stesso tempo, sono state incrementate le terapie intensive, passate dalle 5.179 esistenti prima dell’emergenza, alle oltre 8 mila totali, con un aumento di 3.553 posti ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Per affrontare l’emergenza da-19 e sostenere il nostro Servizio Sanitario Nazionale il Governo ha stanziato oltre 5di euro. Risorse destinate al potenziamento delle strutture ospedaliere, dell’assistenza territoriale e all’incremento del personale sanitario. A queste risorse vanno aggiunte quelle stanziate nella prossima legge di bilancio: 4per rafforzare il nostro servizio sanitario nazionale. Stiamo parlando di fondi messi a disposizione dellenecessari non solo per fronteggiare l’emergenza, ma anche per potenziare, lì dove necessario, l’assetto assistenziale ordinario. Allo stesso tempo, sono state incrementate le terapie intensive, passate dalle 5.179 esistenti prima dell’emergenza, alle oltre 8 mila totali, con un aumento di 3.553 posti ...

fattoquotidiano : Il governo vara la manovra di Bilancio. Vale 39,7 miliardi e ne incorpora 15 dal Recovery Fund. Fondi anti-Covid e… - tradingcoachit : RT @fgavazzoni: Ci sono voluti 10 mesi di Covid a livello mondiale per capire che non si possono tracciare 8 miliardi di persone che non st… - BSanturbano : RT @Agenzia_Italia: Allarme Fmi per l'Europa: rischia di bruciare 3.000 miliardi di ricchezza - Agenzia_Italia : Allarme Fmi per l'Europa: rischia di bruciare 3.000 miliardi di ricchezza - antony220970 : RT @fgavazzoni: Ci sono voluti 10 mesi di Covid a livello mondiale per capire che non si possono tracciare 8 miliardi di persone che non st… -