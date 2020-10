Covid-19: il motivo per cui i bambini in età scolare si ammalano meno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo uno studio pubblicato su Scientific Data i bambini in età scolare si ammalano meno di Covid-19. Ecco svelato il motivo. Secondo uno studio della Scuola di igiene e malattie tropicali di Londra pubblicato sulla rivista scientifica ‘Scientific Data’ i bambini si ammalano meno di Covid-19 per una questione di immunità. Nell’età scolare infatti questa … L'articolo Covid-19: il motivo per cui i bambini in età scolare si ammalano meno è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo uno studio pubblicato su Scientific Data iin etàsidi-19. Ecco svelato il. Secondo uno studio della Scuola di igiene e malattie tropicali di Londra pubblicato sulla rivista scientifica ‘Scientific Data’ isidi-19 per una questione di immunità. Nell’etàinfatti questa … L'articolo-19: ilper cui iin etàsiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : @malatempora9 Non si poteva fare altro e se per un qualsiasi motivo nonostante tutto fossimo stati ancora al govern… - stanzaselvaggia : C’è l’emergenza Covid, ma all’Umberto I di Roma i pazienti sono stipati in sala d’attesa. Motivo? Il set di Mission… - MonicaCirinna : Le piazze d’Italia si tingono ancora dei colori arcobaleno, mentre la destra sta chiedendo il rinvio del #ddlZan st… - MajestyCatsy : @Morbilla_ Anche solo il fatto di tenere gli ambienti arieggiati, non passa per la mente che se non si piglia il co… - Lindo40062769 : RT @cardinale_anna: Tranquillo che arrivano a prenderti è solo questione di tempo...magari non per questo motivo... Uomini delle istituzion… -