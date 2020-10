Covid-19, aumentano i ricoveri al San Pio: 50 sono di altre province (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Salgono a 80 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati all’ospedale San Pio di Benevento, di cui ben 50 provenienti da altre province e i restanti 30 residenti nel Sannio. A renderlo noto è il bollettino diramato dalla struttura ospedaliera nel tardo pomeriggio. Rispetto a ieri i ricoveri salgono dunque di 12 unità passando da 68 a 80. Di questi 6 sono ricoverati in terapia intensiva, 13 in pneumologia/sub intensiva, 20 in malattie infettive e 41 in medicina interna. Non si registrano né dimessi né decessi. Di seguito il riassunto in tabella: Leggi anche: Covid 19, l’allarme di Mastella: “Il San Pio è diventato la succursale delle altre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Salgono a 80 i pazienti affetti da-19 ricoverati all’ospedale San Pio di Benevento, di cui ben 50 provenienti dae i restanti 30 residenti nel Sannio. A renderlo noto è il bollettino diramato dalla struttura ospedaliera nel tardo pomeriggio. Rispetto a ieri isalgono dunque di 12 unità passando da 68 a 80. Di questi 6ricoverati in terapia intensiva, 13 in pneumologia/sub intensiva, 20 in malattie infettive e 41 in medicina interna. Non si registrano né dimessi né decessi. Di seguito il riassunto in tabella: Leggi anche:19, l’allarme di Mastella: “Il San Pio è diventato la succursale delle...

