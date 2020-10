Costretta a letto da una vita, Liz perde 160 chili e riconquista la libertà: la trasformazione della protagonista di Vite al limite (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Liz Evans è Nata in Texas, ed è una dei protagonisti di Vite al limite, tra quelli più critici, ben 350 kg. Costretta a letto per oltre 10 anni, prima di entrare nel programma trasmesso su Real Time Liz era un soggetto profondamente depresso, viveva con sua madre, anch’essa troppo malata per prendersi cura di lei. Oltre l’obesità Liz soffriva di linfedema su entrambe le gambe, il che rendeva ogni movimento estremamente doloroso. Liz Evans è nata con un difetto congenito: l’osso di una delle sue gambe è ricurvo, ciò non le ha mai permesso di partecipare alle normali attività come il resto dei bambini. Una delle sue gambe è nettamente più corta dell’altra. All’età di sei anni è stata molestata da un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Liz Evans è Nata in Texas, ed è una dei protagonisti dial, tra quelli più critici, ben 350 kg.per oltre 10 anni, prima di entrare nel programma trasmesso su Real Time Liz era un soggetto profondamente depresso, viveva con sua madre, anch’essa troppo malata per prendersi cura di lei. Oltre l’obesità Liz soffriva di linfedema su entrambe le gambe, il che rendeva ogni movimento estremamente doloroso. Liz Evans è nata con un difetto congenito: l’osso di una delle sue gambe è ricurvo, ciò non le ha mai permesso di partecipare alle normali attività come il resto dei bambini. Una delle sue gambe è nettamente più corta dell’altra. All’età di sei anni è stata molestata da un ...

