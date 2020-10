Costi sociali smog, Roma, Milano e Torino tra le prime 25 città europee (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Troppe automobili e mobilità pubblica carente, gli italiani pagano il prezzo più alto in Europa: i Costi sociali dovuti all'inquinamento dell'aria ammontano in media a 1400 euro per ogni cittadino, equivalente a circa il 5% del Pil. Ricoveri ospedalieri, perdita di benessere, impatti indiretti sulla salute e, quindi, riduzione dell'aspettativa di vita sono i fattori che fanno la somma del costo sociale: il peso che ogni cittadino è costretto a sobbarcarsi per far fronte ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico. In Europa, invece, la stima è più bassa e si aggira intorno a quota 1250 euro per una percentuale del 3,9%. A far emergere questi dati è lo studio 'Costi sanitari dell'inquinamento atmosferico nelle città ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ott. (Adnkronos) - Troppe automobili e mobilità pubblica carente, gli italiani pagano il prezzo più alto in Europa: idovuti all'inquinamento dell'aria ammontano in media a 1400 euro per ogni cittadino, equivalente a circa il 5% del Pil. Ricoveri ospedalieri, perdita di benessere, impatti indiretti sulla salute e, quindi, riduzione dell'aspettativa di vita sono i fattori che fanno la somma del costo sociale: il peso che ogni cittadino è costretto a sobbarcarsi per far fronte ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico. In Europa, invece, la stima è più bassa e si aggira intorno a quota 1250 euro per una percentuale del 3,9%. A far emergere questi dati è lo studio 'sanitari dell'inquinamento atmosferico nelle città ...

Adnkronos : Costi sociali smog, Roma, Milano e Torino tra le prime 25 città europee - folucar : RT @bioccolo: Migliaia di lavoratori si contagiano ogni maledetto giorno negli uffici anziché essere in smartworking risparmiando costi uma… - kimilfung : RT @bioccolo: Migliaia di lavoratori si contagiano ogni maledetto giorno negli uffici anziché essere in smartworking risparmiando costi uma… - Grand_Battery : RT @bioccolo: Migliaia di lavoratori si contagiano ogni maledetto giorno negli uffici anziché essere in smartworking risparmiando costi uma… - tamistars : RT @bioccolo: Migliaia di lavoratori si contagiano ogni maledetto giorno negli uffici anziché essere in smartworking risparmiando costi uma… -