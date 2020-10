Coronavirus: verso coprifuoco in altre regioni, fonti governo 'per ora no nuove misure' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Oltre 15mila contagi. Un'escalation che preoccupa ma, apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, al momento non si starebbe ragionando su nuove misure, rispetto a quelle del Dpcm di domenica sera, ma "è chiaro -si sottolinea- che c'è una costante attenzione e monitoraggio della situazione". Intanto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, come ieri anche oggi è in contatto con i governatori per raccordare possibili nuove strette. Lo stesso premier Conte oggi in Senato ha specificato che dopo Lombardia e Campania non possiamo escludere "misure restrittive" in altre regioni. fonti di maggioranza confermano che "altri governatori" stanno valutando la misura. Tra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Oltre 15mila contagi. Un'escalation che preoccupa ma, apprende l'Adnkronos da autorevolidi, al momento non si starebbe ragionando su, rispetto a quelle del Dpcm di domenica sera, ma "è chiaro -si sottolinea- che c'è una costante attenzione e monitoraggio della situazione". Intanto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, come ieri anche oggi è in contatto con i governatori per raccordare possibilistrette. Lo stesso premier Conte oggi in Senato ha specificato che dopo Lombardia e Campania non possiamo escludere "restrittive" indi maggioranza confermano che "altri governatori" stanno valutando la misura. Tra ...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Oltre 15mila contagi. Un'escalation che preoccupa ma, apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, al momento non si starebbe ragionando su nuove misure, rispetto a ...

