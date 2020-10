Coronavirus Veneto, impennata di contagi nella notte: 1.083 nuovi infetti e 5 vittime del virus. A Venezia 450 casi Il bollettino (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus in Veneto. impennata di contagi oggi, mercoledì 21 ottobre. Nel bollettino della mattina la Regione registra 1083 nuovi infetti da Covid durante la notte, non solo, ci sono anche cinque ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)indioggi, mercoledì 21 ottobre. Neldella mattina la Regione registra 1083da Covid durante la, non solo, ci sono anche cinque ...

Nuova impennata di contagi da coronavirus in Veneto, dove tra le 17 di martedì 20 e le 8 di mercoledì 21 ottobre 2020 si sono registrati oltre mille casi positivi. Secondo il bollettino emanato dalla ...

