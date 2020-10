Coronavirus, un positivo nella Fiorentina: annullata presentazione Martinez Quarta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) FIRENZE - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale l a Fiorentina ha reso noto " che nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) FIRENZE - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale l aha reso noto " che nell'ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un ...

SkyTG24 : Covid, il rapper torinese Shade positivo al Coronavirus: 'Non attacca solo gli anziani' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il coro di #SantaCecilia in quarantena. Un artista è risultato positivo #ANSA - stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - luigideluca_ : RT @AlessandraOdri: Bassetti: 'Basta allarmismi. Non si muore di coronavirus. Dobbiamo fare in modo che chi entra per un piede rotto e risu… - ignaziore : RT @AlessandraOdri: Bassetti: 'Basta allarmismi. Non si muore di coronavirus. Dobbiamo fare in modo che chi entra per un piede rotto e risu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Forlì, Coronavirus: positivo un primario dell'ospedale Corriere Romagna Allarme Covid: negli ospedali mancano (di nuovo) infermieri

Il Sindacato indipendente degli operatori sanitari lancia l'allarme. “I Pronto Soccorso degli ospedali milanesi e dell’hinterland sono già sovraccarichi” afferma Mimma Sternativo, Segretario Generale ...

Fiorentina, c’è un positivo nello staff: annullata la presentazione di Martinez Quarta

Firenze, 21 ottobre 2020 - Caso di positività al Covid-19 nello staff della Fiorentina pertanto salta la presentazione del calciatore Martinez Quarta. In un comunicato Acf Fiorentina scrive che "a se ...

Il Sindacato indipendente degli operatori sanitari lancia l'allarme. “I Pronto Soccorso degli ospedali milanesi e dell’hinterland sono già sovraccarichi” afferma Mimma Sternativo, Segretario Generale ...Firenze, 21 ottobre 2020 - Caso di positività al Covid-19 nello staff della Fiorentina pertanto salta la presentazione del calciatore Martinez Quarta. In un comunicato Acf Fiorentina scrive che "a se ...