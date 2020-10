Coronavirus, torna l’autocertificazione per spostarsi nelle ore notturne durante il coprifuoco: i DETTAGLI (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La seconda ondata di Coronavirus sta determinando una serie di misure restrittive adottate dagli enti locali d’Italia in molte Regioni: nel Lazio, Nicola Zingaretti è pronto a firmare un’ordinanza che prevede il coprifuoco da mezzanotte alle 5. Vietati gli spostamenti in orario notturno, salvo che per “comprovate esigenze” (ad esempio, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. Tornerà quindi l’autocertificazione per DETTAGLIarli e sarà scaricabile dal sito della Regione. I contagi giornalieri nella Regione hanno sfondato quota 1.200 su oltre 20mila tamponi, con un rapporto tra tamponi e positivi del 5,9%. “Ci aspettiamo un incremento ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La seconda ondata dista determinando una serie di misure restrittive adottate dagli enti locali d’Italia in molte Regioni: nel Lazio, Nicola Zingaretti è pronto a firmare un’ordinanza che prevede ilda mezzanotte alle 5. Vietati gli spostamenti in orario notturno, salvo che per “comprovate esigenze” (ad esempio, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. Tornerà quindi l’autocertificazione perarli e sarà scaricabile dal sito della Regione. I contagi giornalieri nella Regione hanno sfondato quota 1.200 su oltre 20mila tamponi, con un rapporto tra tamponi e positivi del 5,9%. “Ci aspettiamo un incremento ...

Coronavirus, scatta il coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5 del mattino. Firmata l'ordinanza, torna l'autocertificazione

L'ordinanza prevede di potenziare la rete Covid attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19, identificando strutture pubbliche e private ...

L'ordinanza prevede di potenziare la rete Covid attraverso l'incremento di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19, identificando strutture pubbliche e private ...