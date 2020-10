Coronavirus | Tajani | ' ecco i nostri dieci punti contro crisi economica e sanitaria' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Utilizzare i medici specializzandi in anestesia sin dal terzo anno nelle terapie intensive per colmare il vuoto esistente" "Strategia comunicativa chiara ed unica sul virus per evitare il panico e la confusione tra i cittadini al fine di evitare il mancato rispetto delle norme" "Rafforzare il trasporto pubblico in sicurezza affiancando i mezzi di aziende private e prevedendo la misurazione automatica della temperatura all'ingresso del mezzo pubblico, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Mes (l'autista dalla sua postazione, vede attraverso uno schermo le temperature segnalate dal misuratore)".