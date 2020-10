Coronavirus: Salvini, 'frizioni con Fontana? Solite fantasie' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - frizioni con il governatore lombardo Attilio Fontana sul 'coprifuoco' in Lombardia? "Solite fantasie...". Così, all'Adnkronos, il segretario della Lega Matteo Salvini arrivando in Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) -con il governatore lombardo Attiliosul 'coprifuoco' in Lombardia? "...". Così, all'Adnkronos, il segretario della Lega Matteoarrivando in Senato.

