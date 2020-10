Coronavirus: Sala, ‘più metropolitane? Ci vogliono 3 anni dall’ordine’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) – “Capisco l’osservazione, i mezzi pubblici sono troppi affollati. A chi dice mettici più mezzi, dico che dal momento in cui ordini i vagoni della metropolitana al momento in cui arrivano passano tre anni. Ritorniamo ai bollini rossi, quindi alle distanze, si può fare magari si deciderà anche di farlo ma con i bollini rossi si trasportava fino al 25% del carico massimo, oggi siamo al 55%. Se si decide che una persona su due non può salire sulla metropolitana e quindi il sistema si adegua di conseguenza si può fare, ma sulle metro non c’è nessuna altra via che questa”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Radio Deejay, spiega qual è la situazione dei mezzi di trasporto nella città che conta un’impennata di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) – “Capisco l’osservazione, i mezzi pubblici sono troppi affollati. A chi dice mettici più mezzi, dico che dal momento in cui ordini i vagoni della metropolitana al momento in cui arrivano passano tre. Ritorniamo ai bollini rossi, quindi alle distanze, si può fare magari si deciderà anche di farlo ma con i bollini rossi si trasportava fino al 25% del carico massimo, oggi siamo al 55%. Se si decide che una persona su due non può salire sulla metropolitana e quindi il sistema si adegua di conseguenza si può fare, ma sulle metro non c’è nessuna altra via che questa”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ospite di Radio Deejay, spiega qual è la situazione dei mezzi di trasporto nella città che conta un’impennata di ...

