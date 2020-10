Coronavirus: Sala, ‘Milano rischia effetto dirompente, città va protetta’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) – “In Lombardia c’è un’impennata di contagi, ricoveri e terapie intensive e questo prezzo non può essere pagato da Milano. Quando il virus si scatena in una grande città ha un effetto dirompente”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene sull’emergenza Coronavirus e visto che le città “sono a rischio di focolaio”, invita gli over 65, quelli più a rischio in caso di positività al Covid, “a stare a casa”, così come sottolinea come in vista del coprifuoco che penalizzerà alcune categorie, come ristoratori e baristi, “Mi sto sgolando con il governo perché questa fascia sia tutelata”. Nel lungo messaggio postato sul suo profilo Facebook, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) – “In Lombardia c’è un’impennata di contagi, ricoveri e terapie intensive e questo prezzo non può essere pagato da Milano. Quando il virus si scatena in una grande città ha un”. Il sindaco di Milano Giuseppeinterviene sull’emergenzae visto che le città “sono a rischio di focolaio”, invita gli over 65, quelli più a rischio in caso di positività al Covid, “a stare a casa”, così come sottolinea come in vista del coprifuoco che penalizzerà alcune categorie, come ristoratori e baristi, “Mi sto sgolando con il governo perché questa fascia sia tutelata”. Nel lungo messaggio postato sul suo profilo Facebook, ...

