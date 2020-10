Coronavirus: Sala, 'impennata ricoveri, coprifuoco non è follia lombarda' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "C'è un'impennata dei ricoveri in Lombardia fatta eccezione per tre province - Bergamo, Brescia e Cremona - perché li c'è una sorta di immunità, ma che prezzo hanno pagato? Milano non può pagare questo prezzo. L'idea del coprifuoco, l'idea di chiudere la sera non è una follia nata in Lombardia, oggi Parigi è in lockdown dalle 21 alle 6 per un mese, a Londra i ristoranti chiudono alle 10, a Barcellona gli esercizi commerciali sono chiusi per 15 giorni. Le grandi città hanno questo tipo di rischio e purtroppo è così". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala ospite di Radio Deejay. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "C'; un'deiin Lombardia fatta eccezione per tre province - Bergamo, Brescia e Cremona - perché li c'; una sorta di immunità, ma che prezzo hanno pagato? Milano non può pagare questo prezzo. L'idea del, l'idea di chiudere la sera non; unanata in Lombardia, oggi Parigi; in lockdown dalle 21 alle 6 per un mese, a Londra i ristoranti chiudono alle 10, a Barcellona gli esercizi commerciali sono chiusi per 15 giorni. Le grandi città hanno questo tipo di rischio e purtroppo; così". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppeospite di Radio Deejay.

