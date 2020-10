Coronavirus, Sala agli over 65: “State a casa, vitale che lo facciate. Siete i più a rischio” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dei 36mila morti che abbiamo avuto in Italia per Covid, 33mila sono over 65. E allora faccio un invito: proteggiamoli. E a loro: state a casa, in questo momento è vitale”. A dirlo, nel consueto video da Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che fa il punto sull’emergenza Coronavirus. “In Lombardia c’è in questo momento un’impennata di contagi, di ricoveri e di terapie intensive. È un fatto generalizzato – ha continuato – in alcune aree, come l’area metropolitana di Milano, è più grave, non è così in tre province: Brescia, Bergamo, Cremona. È facile comprendere il perché, hanno già pagato un grande prezzo a marzo e aprile, si è sviluppata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dei 36mila morti che abbiamo avuto in Italia per Covid, 33mila sono65. E allora faccio un invito: proteggiamoli. E a loro: state a, in questo momento è”. A dirlo, nel consueto video da Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe, che fa il punto sull’emergenza. “In Lombardia c’è in questo momento un’impennata di contagi, di rici e di terapie intensive. È un fatto generalizzato – ha continuato – in alcune aree, come l’area metropolitana di Milano, è più grave, non è così in tre province: Brescia, Bergamo, Cremona. È facile comprendere il perché, hanno già pagato un grande prezzo a marzo e aprile, si è sviluppata una ...

petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - emergency_live : #Coronavirus, l’appello di Sala: “Anziani, state in casa. Milano rischia grosso” @BeppeSala @ComuneMI @RegLombardia… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Sala agli over 65: “State a casa, vitale che lo facciate. Siete i più a rischio”… - Italpress : Coronavirus, Sala “coprifuoco non è follia” -