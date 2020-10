Coronavirus, Sala: “A Milano effetto dirompente. Over 65 restate a casa” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato su Facebook l’attuale emergenza nel capoluogo lombardo L’emergenza Coronavirus in Italia è un problema sempre più serio. Dopo le disposizioni del gOverno con l’ultimo Dpcm, il gOvernatore della Lombardia Attilio Fontana ha disposto il coprifuoco dalle ore 23 e fino alle ore 5 già dal prossimo … L'articolo Coronavirus, Sala: “A Milano effetto dirompente. Over 65 restate a casa” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020), il sindaco diGiuseppeha commentato su Facebook l’attuale emergenza nel capoluogo lombardo L’emergenzain Italia è un problema sempre più serio. Dopo le disposizioni del gno con l’ultimo Dpcm, il gnatore della Lombardia Attilio Fontana ha disposto il coprifuoco dalle ore 23 e fino alle ore 5 già dal prossimo … L'articolo: “A65a casa” proviene da Inews.it.

HuffPostItalia : Coronavirus, Beppe Sala raccomanda: 'Gli anziani stiano in casa e vedano poca gente' - petergomezblog : Milano, solo malati Covid all’ospedale Sacco. Ats: “Agire in fretta per evitare il lockdown”. Sala: “Rt è sopra 2,… - Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Beppe Sala raccomanda: 'Gli anziani stiano in casa e vedano poca gente' - zazoomblog : Coronavirus: Sala Milano rischia effetto dirompente città va protetta - #Coronavirus: #Milano #rischia -