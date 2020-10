Coronavirus | Pregliasco | “La situazione non è drammatica | bisogna agire adesso ma abbiamo tanti ricoveri precauzionali”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Oggi lanon è, c’è un incremento casi in ospedale, qualcuno in terapia intensiva. I clinici mi dicono che una quota non necessiterebbe il ricovero. Ora possiamo permetterci anche deidi precauzione. E’ chiaro che se ladovesse precipitare diventerà più grave ed è per questo che è necessariocon una sterzata in una fase ancora di limbo rispetto a unache potrebbe peggiorare”. E’ quanto dichiarato dal virologo dell’Università degli studi di Milano, Fabrizio, a ‘Stasera Italia’ su Rete 4. Gli ospedali pensati per l’emergenza Covid, come quello in Fiera a Milano, ha ...