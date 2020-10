Coronavirus: positivo un membro dello staff della Fiorentina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Fiorentina ha reso noto “che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laha reso noto “che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadraentrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari“.L'articolo MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Forlì, Coronavirus: positivo un primario dell'ospedale Corriere Romagna Quadarella rassicura: "Sto bene, non ho sintomi"

"Eh già... Oggi ho scoperto di essere positiva al Covid-19, fortunatamente sto bene e non ho sintomi. Adesso come non mai mi sento ancora più solidale verso tutti coloro che hanno contratto il Covid e ...

Covid, positivi docenti e studenti Disposto lo stop alle lezioni in istituti delle province di Bari e Brindisi

Un docente del plesso De Amicis di Bitonto è risultato contagiato, casi anche tra studenti a Villa Castelli e Ostuni. Disposti isolamento e tamponi di massa ...

