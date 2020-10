Coronavirus, più giovani e meno gravi: chi sono i nuovi pazienti in rianimazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, più giovani e meno gravi: i nuovi pazienti in rianimazione Durante la prima ondata del Coronavirus in Italia, coincisa con il lockdown, i pazienti ricoverati in rianimazione erano per lo più anziani, over-70 o coloro che avevano già malattie pregresse: un fenomeno che è cambiato radicalmente oggi che il nostro Paese sta affrontando una nuova risalita dei contagi. I ricoveri in terapia intensiva, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, sono in tutto 870. Ma tra questi, rispetto al passato, sono molti di più i giovani, che in quanto tali raramente hanno altri problemi di salute, e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020), più: iinDurante la prima ondata delin Italia, coincisa con il lockdown, iricoverati inerano per lo più anziani, over-70 o coloro che avevano già malattie pregresse: un fenoche è cambiato radicalmente oggi che il nostro Paese sta affrontando una nuova risalita dei contagi. I ricoveri in terapia intensiva, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile,in tutto 870. Ma tra questi, rispetto al passato,molti di più i, che in quanto tali raramente hanno altri problemi di salute, e ...

