Coronavirus | Papa Francesco | “La lezione della pandemia è che nessuno si salva da solo” Il video

(Di mercoledì 21 ottobre 2020): “Laè chesida solo” Le parole diall’incontro internazionale “sida solo – Fraternità e Pace”, il trentaquattresimo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio sulla scia dello “spirito di Assisi” nato con la storica giornata del 27 ottobre 1986 voluta da san Giovanni Paolo II. Il pontefice ha sottolineato come lache l’umanità deve imparare dalè che aiutarsi a vicenda è una necessità e che su questo sentimento bisogna spingere per ...

Avvenire_Nei : Coronavirus. L'elemosiniere del Papa dagli ultimi di Rosarno - Rvaticanaitalia : Nel gr delle 8 riascolta le parole del #Papa sul Global Compact on Education'. Francesco parla di “catastrofe educa… - vaticannews_it : #17ottobre #Nelmondo #Botswana Violenze domestiche in aumento #Portogallo #FratelliTutti Vescovi: “Nuovo paradigma”… - formichenews : Le parole di Papa Francesco all’incontro internazionale 'Nessuno si salva da solo', promosso dalla Comunità di Sant… - LaStampaTV : VIDEO | Coronavirus, il Papa ai fedeli: 'Ci saluteremo da lontano ma sappiate che sarò vicino a voi con il cuore'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Papa

I casi positivi in Lombardia, 4126 secondo dati non ancora ufficiali, sono dunque raddoppiati rispetto ad ieri quando erano 2023. Quasi il doppio anche quelli di Milano e provincia, oggi 1858 a fronte ...Al via potenziamento tamponi. 'Misure straordinarie Covid' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott - 'Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di ...