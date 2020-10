Coronavirus, oltre 26mila contagi in Francia e Regno Unito. Madrid si prepara al coprifuoco, lockdown parziale in Repubblica Ceca (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica in Europa. Francia e Regno Unito fanno registrare un boom di contagi giornalieri: in entrambi i Paesi, nelle ultime 24 ore, si sono registrati oltre 26mila casi. Madrid si prepara a un coprifuoco per limitare i contagi da Coronavirus, che continua a diffondersi anche in Germania, dove anche oggi sono stati accertati più di 7mila nuovi contagi (7595). Dalla Croazia, alla Bulgaria, dalla Repubblica Ceca alla Romania, fino alla Svizzera, diversi paesi registrano il nuovo picco giornaliero dei positivi. Proprio il governo di Praga ha annunciato che bloccherà il movimento delle persone e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica in Europa.fanno registrare un boom digiornalieri: in entrambi i Paesi, nelle ultime 24 ore, si sono registraticasi.sia unper limitare ida, che continua a diffondersi anche in Germania, dove anche oggi sono stati accertati più di 7mila nuovi(7595). Dalla Croazia, alla Bulgaria, dallaalla Romania, fino alla Svizzera, diversi paesi registrano il nuovo picco giornaliero dei positivi. Proprio il governo di Praga ha annunciato che bloccherà il movimento delle persone e ...

