Coronavirus nel Lazio, oltre 21.000 tamponi e 1.224 nuovi casi. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 1.224 nelle ultime 24 ore con un rapporto tamponi-positivi al 5% i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nel Lazio. Cinque i decessi, 77 i guariti. Attualmente i casi positivi sono 16333: 1196 sono ricoverati non in terapia intensiva, 123 in terapia intensiva e 15014 sono in isolamento domiciliare. Leggi anche: Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere: Ecco i dati aggiornati al 20 ottobre Coronavirus nel Lazio: i dati delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 159 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 37, 55 e 80 anni con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 1.224 nelle ultime 24 ore con un rapporto-positivi al 5% idiche si sono registrati nel. Cinque i decessi, 77 i guariti. Attualmente ipositivi sono 16333: 1196 sono ricoverati non in terapia intensiva, 123 in terapia intensiva e 15014 sono in isolamento domiciliare. Leggi anche:a Roma, ladei contagi quartiere per quartiere:i dati aggiornati al 20 ottobrenel: i dati delle Asl Nella Asl Roma 1 sono 159 inelle ultime 24h e si tratta dicon link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 37, 55 e 80 anni con ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: in Usa 300 mila morti in più rispetto alla media storica la Repubblica Ricerca dell’Anci: “Il crollo percentuale del Pil di Aosta peggiore di quello previsto per l’Italia”

AOSTA. In base alle stime di tutti i principali analisti, l'economia italiana dovrebbe perdere circa 12 punti di Pil rispetto al 2019 per le ripercussioni della pandemia di Covid-19: confinamento, res ...

Il vescovo di Reggio Emilia: «Siate prudenti, ma non chiudetevi in casa»

Monsignor Camisasca invita a rispettare le regole anti-contagio ma senza lasciarsi andare al panico: «Chiese e parrocchie sono sicure» ...

