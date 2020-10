Coronavirus, morto un volontario per la sperimentazione del vaccino di Astrazeneca e Oxford: “Ma non aveva ricevuto la dose” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un volontario della sperimentazione clinica in Brasile di Astrazeneca/Oxford per il vaccino anti Covid-19 è morto. Lo riferisce la Reuters citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 della sperimentazione nel Paese sudamericano. Secondo l’agenzia, a seguito di un’indagine è stato deciso che le sperimentazioni proseguiranno. Il volontario era un medico di 28 anni che era impegnato in prima linea a Rio de Janeiro. Ma Bloomberg, che cita una fonte vicina al dossier, riporta che il giovane non aveva ricevuto la dose di vaccino anti-Covid. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Undellaclinica in Brasile diper ilanti Covid-19 è. Lo riferisce la Reuters citando l’autorità sanitaria brasiliana Anvisa e l’università federale di San Paolo che contribuisce a coordinare la fase 3 dellanel Paese sudamericano. Secondo l’agenzia, a seguito di un’indagine è stato deciso che le sperimentazioni proseguiranno. Ilera un medico di 28 anni che era impegnato in prima linea a Rio de Janeiro. Ma Bloomberg, che cita una fonte vicina al dossier, riporta che il giovane nonla dose dianti-Covid. L'articolo ...

