Coronavirus: morto a 28 anni volontario vaccino Anglo Italiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le dichiarazioni ufficiali dicono che il giovane volontario non aveva testato il vaccino anti Covid ma una sostanza placebo. Nuovi problemi per il vaccino anti Covid che vede la collaborazione di Italia e Gran Bretagna. Giorni fa si era fermata la sperimentazione per non ben definite "reazioni anomale" su un paziente. E ora c'è stato il morto. Dopo avere testato l'Europa, la sperimentazione Astrezeneca Oxford si è spostata in Brasile: qui ha perso la vita un giovane volontario di 28 anni. A darne notizia è stata la stessa Anvisa, l'autorità sanitaria del Brasile che sta visionando i test, ma mancano i dettagli e i motivi del decesso. Si sa solo che si tratta di un cittadino del posto, ma non si conosce il ...

