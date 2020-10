Coronavirus, mercoledì 21 ottobre: sono 1.219 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 20mila tamponi, oggi nel Lazio si registrano 1.219 casi positivi, 16 i decessi e 133 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi e’ 5,9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “queste sono le giornate piu’ difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento.” “Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo. La rete ospedaliera e’ entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati a Covid”. Per quanto riguarda i dati, nella Asl Roma 1 sono 177 i casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi di 76, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Su oltre 20mila tamponi, oggi nelsi registrano 1.219positivi, 16 i decessi e 133 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi e’ 5,9%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando che “questele giornate piu’ difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento.” “Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo. La rete ospedaliera e’ entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati a Covid”. Per quanto riguarda i dati, nella Asl Roma 1177 ie si tratta dicon link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi di 76, ...

