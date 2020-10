Coronavirus, Meloni “Italia non può reggere un nuovo lockdown” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l’Italia non sia nella condizione di reggere un nuovo lockdown e, se si dovesse arrivare a questo, sarà soprattutto a causa di scelte sbagliate e tardive di questo governo”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica ‘Primo Pianò dell’Agenzia Italpress. “Era da giugno che ci dicevano che sarebbe arrivata la seconda ondata. Se si sapeva, perchè non ha fatto nulla per non renderla peggiore della precedente? Il governo – ha aggiunto – fa molta confusione, volutamente, anche sull’andamento della curva; sapere dei positivi non in relazione agli altri dati non significa niente. Io mi sarei concentrata sul rafforzamento delle terapie intensive, sul migliore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l’Italia non sia nella condizione diunlockdown e, se si dovesse arrivare a questo, sarà soprattutto a causa di scelte sbagliate e tardive di questo governo”. Lo ha detto Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica ‘Primo Pianò dell’Agenzia Italpress. “Era da giugno che ci dicevano che sarebbe arrivata la seconda ondata. Se si sapeva, perchè non ha fatto nulla per non renderla peggiore della precedente? Il governo – ha aggiunto – fa molta confusione, volutamente, anche sull’andamento della curva; sapere dei positivi non in relazione agli altri dati non significa niente. Io mi sarei concentrata sul rafforzamento delle terapie intensive, sul migliore ...

Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica ‘Primo Pianò dell’Agenzia Italpress. “Era da giugno che ci dicevano che sarebbe arrivata la ...

