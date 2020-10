Coronavirus | mascherine e distanziamento riducono di mille volte la carica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ce lo ripetono in continuazione: le misure che verranno adottate non serviranno a nulla se non si utilizzano correttamente lee non viene rispettato il. La conferma arriva da uno studio clinico dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona), appena pubblicato suClinical Microbiology and Infection e presentato in anteprima al recente ESCMID Conference onDisease, secondo cui queste due misure di prevenzionealvirale deldi.Dora Buonfrate e Chiara Piubelli, le coordinatrici dello studio, raccontano come sono stati analizzati 373 casi di Covid-19 arrivati in ospedale dal 1 marzo al 31 maggio. ”“Per ciascun caso è stato valutato il ...