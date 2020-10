Coronavirus, Madrid si prepara al coprifuoco. Lockdown parziale in Repubblica Ceca. In Russia record di morti: sono 317 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica in Europa. Madrid si prepara a un coprifuoco per limitare i contagi da Coronavirus, che continua a diffondersi anche in Germania, dove anche oggi sono stati accertati più di 7mila nuovi contagi (7595). Dalla Croazia, alla Bulgaria e alla Repubblica Ceca, fino alla Svizzera, diversi paesi registrano il nuovo picco giornaliero dei positivi. Proprio il governo di Praga ha annunciato che bloccherà il movimento delle persone e chiuderà negozi e servizi in un parziale Lockdown che si protrarrà fino al 3 novembre: saranno consentiti spostamenti solo per lavoro, per fare la spesa e per andare dal medico, ha detto ai giornalisti il ministro della Salute Roman Prymula. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica in Europa.sia unper limitare i contagi da, che continua a diffondersi anche in Germania, dove anche oggistati accertati più di 7mila nuovi contagi (7595). Dalla Croazia, alla Bulgaria e alla, fino alla Svizzera, diversi paesi registrano il nuovo picco giornaliero dei positivi. Proprio il governo di Praga ha annunciato che bloccherà il movimento delle persone e chiuderà negozi e servizi in unche si protrarrà fino al 3 novembre: saranno consentiti spostamenti solo per lavoro, per fare la spesa e per andare dal medico, ha detto ai giornalisti il ministro della Salute Roman Prymula. ...

L'area di Bergamo è stata una delle più colpite al mondo dal nuovo coronavirus, con una prevalenza di casi positivi maggiore di quella di New York, Londra e Madrid: lo indica la ricerca condotta nel ...

Con il lockdown causato dal Covid-19 sono decuplicati i traumi e le violenze sui bambini: l'appello dei pediatri per tenere aperte le scuole.

