Coronavirus | Madrid si prepara a un coprifuoco La Germania resta sopra i 7mila contagi In Russia 317 morti | mai così tanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica in Europa.sia unper limitare ida, che continua a diffondersi anche in, dove anche oggi sono stati accertati più dinuovi(7595). Dalla Croazia, alla Bulgaria e alla Repubblica Ceca, diversi paesi registrano il nuovo picco giornaliero dei positivi. In, invece, per la prima volta dall’inizio della pandemia il numero deiin 24 ore arriva a 317. Spagna – Il responsabile regionale della Salute, Enrique Ruiz Escudero, ha dichiarato che si stando un’ordinanza per limitare la mobilità dalla mezzanotte alle 6 del mattino quando sabato ...