Coronavirus, Lombardia: record di casi giornalieri, da domani coprifuoco notturno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono più di 4mila i nuovi casi di Covid-19 accertati oggi in Lombardi. A riportarlo un’anticipazione di Ansa sui numeri di giornata dell’epidemia in Italia. Un numero record – il numero più alto risaliva al 21 marzo, quando i contagi verificati erano stati 3.251 ma con un numero di test decisamente inferiore di quello odierno – anche a fronte dei circa 36mila tamponi effettuati che portano il rapporto positivi/tamponi a superare il 10% contro il 9,3% di ieri. 300 i nuovi ricoverati con sintomi, una decina in più i pazienti portati in terapia intensiva. Numeri che hanno accelerato la stretta sugli spostamenti da parte di Regione e Governo. È arrivata infatti la firma del Governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza sull’ordinanza che stabilisce il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sono più di 4mila i nuovidi Covid-19 accertati oggi in Lombardi. A riportarlo un’anticipazione di Ansa sui numeri di giornata dell’epidemia in Italia. Un numero– il numero più alto risaliva al 21 marzo, quando i contagi verificati erano stati 3.251 ma con un numero di test decisamente inferiore di quello odierno – anche a fronte dei circa 36mila tamponi effettuati che portano il rapporto positivi/tamponi a superare il 10% contro il 9,3% di ieri. 300 i nuovi ricoverati con sintomi, una decina in più i pazienti portati in terapia intensiva. Numeri che hanno accelerato la stretta sugli spostamenti da parte di Regione e Governo. È arrivata infatti la firma del Governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza sull’ordinanza che stabilisce il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Lombardia multe fino a 3.000 euro per chi viola coprifuoco #coronavirus - Open_gol : I posti letto in terapia intensiva in Lombardia sono finiti. La riapertura dell’ospedale in Fiera Milano appare ine… - zazoomblog : Coronavirus: anche la Lombardia verso la chiusura dei centri commerciali nel week-end - #Coronavirus: #anche… - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi -