Coronavirus Lombardia: il bollettino di oggi 21 ottobre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Arriva il coprifuoco e dopo i 2.023 casi e 19 decessi l'aggiornamento sulla diffusione dei contaii di Coronavirus in Lombardia con i dati del bollettino della regione: i numeri per ora ufficiosi parlano di un'incredibile impennata con il sostanziale raddoppio dei casi rispetto a ieri: 4126 in tutta la Lombardia e 1800 solo nella città metropolitana di Milano Il bollettino sulla situazione del Coronavirus in Lombardia di ieri Arriva la nuova stretta anti-Covid in Lombardia. 'Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli ...

